Jessie J macht Brustkrebsdiagnose öffentlich und kündigt Auszeit an

Zwischen Tests und Tournee–Stress

Jessie J gibt zu, dass sie lange hin und her überlegt hatte, ob sie ihre Diagnose öffentlich machen soll. «Ich wollte es mit meinen Fans und den Menschen teilen, die sich um mich sorgen. Ausserdem bin ich jemand, der teilt. Ich habe schon immer alles geteilt, was ich in meinem Leben durchmache», erklärt die 36–Jährige.