Jetzt auch Stefanie Reinsperger: Dortmund-«Tatort» weiter im Umbruch

Bis 2022 spielte an Fabers beziehungsweise Hartmanns Seite seine bisher engste und wichtigste Kollegin Anna Schudt als Martina Bönisch. Sie entwickelte sich später auch zu seiner Partnerin, starb aber 2022 völlig überraschend und ohne vorherige Ankündigung über ihr Serien–Aus im Dienst. «Ich finde, dass es nach den 22 intensiven Einsätzen der toughen Kommissarin mit all ihren Stärken und Schwächen nun an der Zeit ist, Lebewohl zu sagen. Für mich entsteht damit Raum für Neues, auf das ich mich sehr freue», begründete Schudt damals.