Jim Curtis: Das ist der neue Mann an Jennifer Anistons Seite

Auf Instagram gibt er auch Liebestipps

Auf Instagram hat er rund 680.000 Follower. In seiner dortigen Bio stellt er sich mit den Worten vor: «Meine Mission ist es, dir zu helfen, zu heilen und aufzublühen, indem ich dein ‹ich bin› verbessere». Kürzlich gab er in einer Instagram–Fragerunde Tipps, wie man auch mit 42 noch die Liebe finden kann: «Das ist eine hervorragende Frage, die man sich mit 22 und 32 Jahren genauso stellt, nur mit mehr Selbstvertrauen, mehr Erfahrung und mehr Authentizität. Du bist nicht alt. Liebe dich selbst und erkenne, dass du im perfekten Alter bist», riet er. «Und das Leben ist mit 42 noch nicht vorbei. Also fangt jetzt an. Geht hinaus, öffnet euch der Liebe. Sucht Augenkontakt und lächelt.»