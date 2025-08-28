Jimi Blue Ochsenknecht darf Österreich verlassen

Unterstützung von der Familie

Das Hanseatische Oberlandesgericht prüfte den Fall und entschied Anfang Juli, dass einer Auslieferung nach Österreich nichts im Wege steht. Auch die Generalstaatsanwaltschaft gab grünes Licht. In den Tagen darauf wurde der TV–Star durch mehrere deutsche Justizvollzugsanstalten verlegt, bis schliesslich die Auslieferung erfolgte. Kurz danach kam er auf Kaution frei, musste aber bis zum Prozess in Österreich bleiben.