Jimi Blue Ochsenknecht: Das plant er mit dem «Promi Big Brother»-Geld

Ein Haus für die Familie

Die war teilweise auch im Kölner Studio anwesend, um den 33–Jährigen, der vor Harald Glööckler (60) siegte, zu bejubeln. Mutter Natascha Ochsenknecht (61) und Ex–Freundin Yeliz Koc (31) nahmen ihn unter Tränen in Empfang. Anschliessend ging es direkt zur «Promi Big Brother – Die Late Night Show», wo Ochsenknecht im Gespräch mit Jochen Bendel (57) und Melissa Khalaj (36) seine Pläne für das Preisgeld verriet. Er träume davon, ein Haus zu bauen – für seine Tochter Snow (4), aber auch für seine Ex. Yeliz dürfe gerne einziehen oder ein– und ausgehen, wie sie wolle. Die beiden hatten sich 2021 noch vor der Geburt ihrer Tochter getrennt. Nachdem einige Jahre Eiszeit herrschte, näherten sie sich zuletzt wieder an.