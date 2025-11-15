Jimi Blue Ochsenknecht: «Finanziell läuft's stabiler»

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat ereignisreiche Monate hinter sich. «Ich bin auf einem guten Weg, aber ich habe meine innere Ruhe noch nicht gefunden», gab der Sohn von Natascha (61) und Uwe Ochsenknecht (69) nun im Interview mit der «Bild»–Zeitung über seine aktuelle Gefühlslage preis. «Das braucht Zeit.»
Ende Juni wurde er bei der Einreise am Hamburger Flughafen festgenommen. Grund war eine unbezahlte Hotelrechnung in Höhe von knapp 14.000 Euro. In den Tagen nach der Festnahme wurde der TV–Star durch mehrere deutsche Justizvollzugsanstalten verlegt, bis schliesslich die Auslieferung ins Nachbarland Österreich erfolgte. Kurz danach kam er auf Kaution frei, musste aber bis zum Prozess in Österreich bleiben, und wurde schliesslich zu einer Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro verurteilt.
Finanziell laufe es «stabiler, ich habe ein gutes Team mit Steuerberater und Anwalt», erklärt Ochsenknecht weiter. Es sei noch nicht alles perfekt, «aber ich weiss, was ich tun muss». Ein paar Raten der Geldstrasse seien bereits überwiesen. «Ich habe insgesamt ein halbes Jahr Zeit. Auch dies gehört zu den Dingen, die ich erledigen muss und erledigen werde.»
Des Weiteren spricht der 33–Jährige über sein Vaterdasein und Töchterchen Snow (4), die im Oktober 2021 geboren wurde. Noch vor der Geburt trennten sich die Mutter Yeliz Koc (32) und Ochsenknecht. Nach langer Funkstille näherte sich das Ex–Paar wieder an und Ochsenknecht pflegt heute wieder engeren Kontakt zu seiner Tochter.
«Ich fühle mich total wohl», beschreibt er sich in seiner Vaterrolle. «Ich bin ja selbst innerlich noch ein bisschen Kind – vor allem, wenn ich mit Snow spiele.» Er lerne jeden Tag als Vater dazu, sei strukturierter und setze andere Prioritäten. Er will vor allem Koc entlasten. «Sie hat schliesslich drei, vier Jahre alles alleine gemacht.»
«Neues Kapitel»
Das Ex–Paar ist bald in einer Reality–Doku zu sehen. Sky zeigt seine Original–Serie «Yeliz & Jimi – We Are Family?!» ab 2. Dezember (auch auf WOW sowie linear auf Sky One, wöchentlich eine neue Episode). Die beiden werden in der Serie einen Einblick in ihren Versuch geben, einen gemeinsamen Alltag als Patchwork–Familie zu finden.
Bei Instagram hat Jimi Blue Ochsenknecht zudem offenbar ein weiteres Projekt angekündigt. In einem Clip unterschreibt er einen Vertrag und erklärt dazu: «Ab jetzt werden keine roten Zahlen mehr geschrieben.» Laut Video, das mit dem Zusatz «neues Kapitel» veröffentlicht wurde, werden am 18. November weitere Details folgen.