Jimi Blue Ochsenknecht: «Finanziell läuft's stabiler»

Ende Juni wurde er bei der Einreise am Hamburger Flughafen festgenommen. Grund war eine unbezahlte Hotelrechnung in Höhe von knapp 14.000 Euro. In den Tagen nach der Festnahme wurde der TV–Star durch mehrere deutsche Justizvollzugsanstalten verlegt, bis schliesslich die Auslieferung ins Nachbarland Österreich erfolgte. Kurz danach kam er auf Kaution frei, musste aber bis zum Prozess in Österreich bleiben, und wurde schliesslich zu einer Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro verurteilt.