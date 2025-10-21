Jimi Blue Ochsenknecht triumphiert bei «Promi Big Brother»

Der Container 2025 ist Geschichte, der Sieger steht fest: Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat sich bei der Sat.1–Show «Promi Big Brother» durchgesetzt und die 100.000 Euro Preisgeld gewonnen. Im grossen Finale behauptete er sich am Ende gegen Harald Glööckler (60), der Platz zwei belegte. Völlig überwältigt dankte Ochsenknecht vor allem den Fans, die in den letzten Zeit für ihn abgestimmt hatten: «Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme. Ich weiss das alles wirklich sehr zu schätzen.» Im Studio wurde der völlig aufgelöste Gewinner von seiner Mutter Natascha Ochsenknecht (61) und seiner Ex Yeliz Koc (31), die 2023 die Show gewinnen konnte, herzlich in Empfang genommen.