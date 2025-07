Jimi Blue Ochsenknecht zieht sich offenbar vorerst zurück

Ochsenknecht wurde am Donnerstag aus der Haft entlassen, nachdem eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro hinterlegt wurde, wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck in einer Mitteilung bestätigt hat. In dieser wird auch erklärt: «Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat beim Landesgericht gegen Herrn Ochsenknecht einen Strafantrag (Anklage) wegen schweren Betruges eingebracht.» Ihm werde vorgeworfen, im Jahr 2021 Hotelleistungen im Wert von rund 14.000 Euro «in Anspruch genommen und dann nicht bezahlt zu haben». Dass er «den Betrag nunmehr bezahlt hat, ändert am Tatverdacht grundsätzlich nichts», heisst es unter anderem weiter. Dies könnte demzufolge aber mildernd berücksichtig werden, sollte es zu einer Verurteilung kommen. Für die Hauptverhandlung wurde laut Mitteilung bisher kein Termin festgelegt.