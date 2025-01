Jimmy Carter: Seine letzte Reise führt ihn zurück zur Erdnussfarm

Glocke des Elternhauses läutet 39 Mal

Am 4. Januar rollt zunächst eine Autokolonne durch Carters Heimatgemeinde Plains, um an seinem Elternhaus Halt zu machen. Dort soll die Türglocke 39 Mal erklingen als Zeichen dafür, dass Carter der 39. Präsident der USA war. Danach fährt der Trauer–Konvoi weiter nach Atlanta und stoppt für eine Schweigeminute am prachtvollen State Capitol, dem Regierungssitz von Georgia. Bis zum Morgen des 7. Januar wird Carters Sarg dann in Carters Erinnerungsstätte, dem Carter Presidential Center in Atlanta, aufgebahrt. Dort findet ein öffentlicher Gottesdienst statt. Trauerende können sich in eine Kondolenzliste eintragen.