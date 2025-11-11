Jimmy Olsen aus «Superman» bekommt eigene Serie

Im Sommer 2025 kursierten bereits Gerüchte, dass auf den neuen «Superman»–Film eine Spin–off–Serie folgen könnte, die sich auf den Journalisten Jimmy Olsen konzentriert. Dieser wurde im Film von Skyler Gisondo (29) gespielt. Nun bestätigen mehrere Branchenblätter, dass sich die Show tatsächlich in Arbeit befindet. Der Streamingdienst HBO Max entwickelt demnach gemeinsam mit DC Studios eine Mockumentary–Serie mit dem Titel «DC Crime».