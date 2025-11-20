J.K. Rowling besucht erstmals Dreharbeiten von «Harry Potter»-Serie

«Harry Potter»–Autorin J.K. Rowling fungiert bei der neuen HBO–Serie als ausführende Produzentin, hat an Drehbüchern mitgewirkt und auch bei Casting–Entscheidungen ein Mitspracherecht gehabt. Schon im Juni sagte Rowling laut «Deadline», sie habe bei der «Harry Potter»–Serie «eng mit den äusserst talentierten Autoren zusammengearbeitet». Damals sagte sie auch, sie habe «die ersten beiden Folgen der kommenden HBO–Serie zu ‹Harry Potter› gelesen und sie sind so, so, so gut».