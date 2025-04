Joachim Llambi und Daniel Hartwich lösen «Let's Dance»-Versprechen ein

Mit ihrem gemeinsamen Tanz schliessen sie sich Hartwichs Co–Moderatorin Victoria Swarovski (31) und Jurorin Motsi Mabuse (43) an. Die beiden hatten am vergangenen Freitag die sechste Show eröffnet. Mit ihrem Tanz zu einem Medley aus Whitney Houstons (1963–2012) Hit «How Will I Know» und Cyndi Laupers (71) «Girls Just Want To Have Fun» sorgten sie für eine Überraschung. Nun sind Llambi und Hartwich am 11. April an der Reihe.