Joan Collins teilt seltenen Schnappschuss mit ihrer jüngsten Tochter

Die fünfte Ehe hält schon mehr als 20 Jahre

Joan Collins ist seit 2002 mit ihrem fünften Ehemann, Produzent Percy Gibson (geb. 1965), verheiratet. Berühmt wurde sie vor allem durch ihre Rolle der Alexis Colby in der Serie «Der Denver–Clan». 2015 wurde sie als Dame Commander of the British Empire vom Königshaus geadelt und führt seither den Namenszusatz «Dame».