Joan Kennedy ist mit 89 Jahren gestorben

Joan Bennett Kennedy ist am frühen Morgen des 8. Oktober in ihrem Bostoner Zuhause verstorben, wie US–Medien übereinstimmend berichten. Die erste Ehefrau des verstorbenen Senators Ted Kennedy wurde 89 Jahre alt. Laut einem Nachruf, den «GoLocalProv» veröffentlichte, starb sie friedlich im Schlaf.
Die klassisch ausgebildete Pianistin mit einem Master–Abschluss in Pädagogik liess sich 1983 von Ted Kennedy scheiden. Dennoch blieb sie als die leidgeprüfte Ehefrau des jüngsten Kennedy–Sohns im Gedächtnis, mit dem sie 22 Jahre verheiratet war.
Eine von Anfang an schwierige Ehe
Joan wurde am 2. September 1936 in New York City geboren. 1957 lernte sie Ted kennen, noch im selben Jahr verlobten sich die beiden. Am 29. November 1958 gaben sie sich in Bronxville im Bundesstaat New York das Jawort. Gemeinsam bekamen Joan und Ted drei Kinder: Kara, Ted Jr. und Patrick. Kara, bei der 2002 Lungenkrebs diagnostiziert wurde, starb 2011 an einem Herzinfarkt. Ted Jr., heute Anwalt und ehemaliges Mitglied des Senats von Connecticut, erkrankte im Alter von zwölf Jahren an Knochenkrebs und musste sich einen Teil seines rechten Beins amputieren lassen. Patrick diente 16 Jahre lang als Kongressabgeordneter von Rhode Island und setzt sich heute für psychische Gesundheit ein.
Die Ehe zwischen Joan und Ted war von zahlreichen Krisen geprägt. Später gab Joan zu, dass sie begonnen hatte, stark zu trinken, um mit den zahlreichen Unglücksfällen und Herausforderungen in ihrem Leben fertig zu werden. «Manchmal trank ich, um mich weniger gehemmt zu fühlen, um mich bei Partys zu entspannen», sagte sie 1978 zu «People». «Ein anderes Mal trank ich, um Unglück auszublenden, um meine Sorgen zu ertränken.»
Der Kampf um Nüchternheit
Joan nahm das Zwölf–Schritte–Programm der Anonymen Alkoholiker in Anspruch und sprach offen über ihre Kämpfe.
Sie und Ted trennten sich 1978, liessen sich aber erst nach seiner gescheiterten Präsidentschaftskampagne 1980 scheiden. 1981 kündigten sie die Scheidung an, die 1983 vollzogen wurde. Joan heiratete nie wieder.
In späteren Jahren machte ihr Kampf, nüchtern zu bleiben, oft Schlagzeilen. Nachdem ihr Anfang der 2000er Jahre ein Vormund bestellt wurde, lebte Joan ein ruhiges Leben in Boston und hielt sich weitgehend aus der Öffentlichkeit fern. Mit Joan Kennedy ist die letzte Überlebende aus dem engsten Kreis der legendären Kennedy–Ära gestorben.