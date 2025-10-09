Joan Kennedy ist mit 89 Jahren gestorben

Eine von Anfang an schwierige Ehe

Joan wurde am 2. September 1936 in New York City geboren. 1957 lernte sie Ted kennen, noch im selben Jahr verlobten sich die beiden. Am 29. November 1958 gaben sie sich in Bronxville im Bundesstaat New York das Jawort. Gemeinsam bekamen Joan und Ted drei Kinder: Kara, Ted Jr. und Patrick. Kara, bei der 2002 Lungenkrebs diagnostiziert wurde, starb 2011 an einem Herzinfarkt. Ted Jr., heute Anwalt und ehemaliges Mitglied des Senats von Connecticut, erkrankte im Alter von zwölf Jahren an Knochenkrebs und musste sich einen Teil seines rechten Beins amputieren lassen. Patrick diente 16 Jahre lang als Kongressabgeordneter von Rhode Island und setzt sich heute für psychische Gesundheit ein.