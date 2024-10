Joaquin Phoenix wird 50: Mehr als nur der Joker

In den Jahren darauf brillierte Phoenix in etlichen anspruchsvollen Rollen. Er spielte etwa Country–Legende Johnny Cash (1932–2003) im Biopic «Walk the Line» (erneute Oscarnominierung, dieses Mal als «Bester Hauptdarsteller»), verkörperte in «Helden der Nacht – We Own the Night» an der Seite von Mark Wahlberg (53) überzeugend einen New Yorker Clubbetreiber oder gab in «Her» von Spike Jonze (55) dem schüchternen, introvertierten, ebenfalls einzelgängerischen Theodore Twombly ein Gesicht – bevor er mit «Joker» endgültig Hollywoods Schauspiel–Olymp erklomm.