Jodie Turner-Smith spricht über «kompliziertes» Co-Parenting

«Es gibt nicht immer schöne Momente»

Nach nur rund vier Jahren Ehe hat sich das Paar 2023 getrennt. Der Ex des deutschen Hollywood–Stars Diane Kruger (48) sprach erst kürzlich von der herausfordernden Rolle als Elternteil. Auf Instagram teilte Joshua Jackson ein Erlebnis mit seiner Tochter, die ihn zu Tränen gerührt hatte, weil sie ihm eine Halskette gebastelt hatte und ein Foto von ihm schoss, damit er sich immer daran erinnere, wie sehr sie ihn liebe. Der Seriendarsteller schrieb dazu aufbauende Worte an andere «mit einem Partner, allein, mit einem Dorf von Blutsverwandten oder einer ausgewählten Familie», die Kinder grossziehen. «Macht weiter so. Ich weiss, es gibt nicht immer solche schönen Momente, wie ich sie heute erlebt habe, aber ihr macht das grossartig.»