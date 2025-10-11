Joe Biden erhält wegen Krebserkrankung Strahlentherapie

Die Erkrankung war im Mai festgestellt worden. Damals wurde aus dem Büro Bidens mitgeteilt, dass der Prostatakrebs bereits in die Knochen gestreut habe. «Obwohl es sich um eine aggressivere Form der Krankheit handelt, scheint der Krebs hormonempfindlich zu sein, was eine effektive Behandlung ermöglicht», hiess es. Mit seinen Ärzten hätten Biden und seine Familie zu diesem Zeitpunkt die Behandlungsmöglichkeiten besprochen. Im September hatte ein Sprecher zudem bestätigt, dass Joe Biden sich einer Hautkrebs–Operation an der Stirn unterzogen hatte.