Joe Biden: Hautkrebs-OP an der Stirn

Joe Biden ist an Prostatakrebs erkrankt

Im Mai hat der ehemalige US–Präsident bereits eine Krebsdiagnose öffentlich gemacht, er ist an einer «aggressiven» Form von Prostatakrebs erkrankt. Bidens persönliches Büro hatte in einer Erklärung, die der «Wall Street Journal»–Reporter Ken Thomas veröffentlichte, bekannt gegeben, dass Biden nach einem Arztbesuch die Diagnose erhalten habe und der Krebs in die Knochen metastasiert sei. Weiter hiess es in der Mitteilung: «Obwohl es sich um eine aggressivere Form der Krankheit handelt, scheint der Krebs hormonempfindlich zu sein, was eine effektive Behandlung ermöglicht.»