Joe Biden: Tochter Ashley hat die Scheidung eingereicht

Joe Biden, zu diesem Zeitpunkt noch Vizepräsident der USA, und seine Frau liessen in einem Statement ausrichten: «Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass unsere Tochter Ashley Blazer Biden heute Abend in Wilmington, Delaware, Dr. Howard Krein geheiratet hat.» Es war demnach eine private Zeremonie, an der engste Familienangehörige und Freunde teilgenommen hatten. «Wir heissen Howard herzlich in unserer Familie willkommen und wünschen den beiden alles Gute für ihr neues, gemeinsames Leben», hiess es weiter.