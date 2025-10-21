Joe Jonas wehrt sich gegen Gerüchte über Kokain-Konsum

Joe Jonas (36) bohrt auf der Bühne in seiner Nase: Ein Video von dem Moment während der Reunion–Tour der Jonas Brothers ging viral und löste Gerüchte aus, der Sänger konsumiere womöglich Kokain. Dazu hat er nun öffentlich Stellung bezogen.
«Noch nie Kokain angerührt»
In einem am Montag veröffentlichten Interview mit «Esquire» betonte er: «Ich habe in meinem Leben noch nie Kokain angerührt. Aber wenn ich es täte, würde ich es wohl etwas schlauer angehen, als es auf der Bühne zu tun.» Bereits zuvor hatte er das Video scherzhaft kommentiert mit den Worten: «Lol, hattest du noch nie einen Popel?»
In dem Clip zoomt ein Fan bei der Intuit Dome–Show auf Joe Jonas, der am Bühnenrand seine Nase in einem Seitenspiegel untersuchte und wischte. Sofort begannen Spekulationen: Suchte der Musiker nach Kokainrückständen?
Keine Zeit für Dates während der Tour
Bei «Esquire» räumt Jonas aber nicht nur mit den Drogengerüchten auf. Der Single sprach auch über sein Liebesleben. «Fünf Shows hintereinander machen es nicht einfach, jemanden auf einen Kaffee zu treffen.» Er nutze auch keine Dating–Apps. «Ich schätze, Instagram und TikTok sind Apps, und ich habe auf diese Weise Leute kennengelernt.»
Joe Jonas hat mit seiner Ex–Frau Sophie Turner (29) die Töchter Willa (5) und Delphine (3). Der Sänger und die Schauspielerin waren von 2019 bis 2024 verheiratet.