Johannes B. Kerner und Ehefrau Alina turteln beim Tennis in Hamburg

Moderator Johannes B. Kerner (60) hat sich bisher nur selten mit seiner Ehefrau Alina gezeigt, mit der er seit 2024 verheiratet ist. Doch jetzt tauchte das Paar innerhalb weniger Tage bereits zum zweiten Mal gemeinsam bei einer Veranstaltung auf. Nachdem die Eheleute Anfang Mai ein Fussballspiel in Leipzig verfolgt hatten, ging es auch diesmal wieder sportlich zu: Sie besuchten das berühmte Tennisturnier am Rothenbaum in Hamburg.