Johannes Oerding meldet sich nach zwei Jahren Pause zurück

Johannes Oerding (43) veröffentlicht seine erste Single seit zwei Jahren. 2024 hatte er ein Sabbatjahr eingelegt, in dem er viel gereist ist. Nun legt er «Hier gehör' ich hin» vor", einen Vorgeschmack auf sein achtes Studioalbum.
«Ich kann es noch»
«Ich musste einfach raus und Abstand von Termindruck, Routinen und ständiger Präsenz gewinnen», wird der Musiker in einer Pressemitteilung des Plattenlabels Sony Music zitiert. In seiner Auszeit reiste er durch die USA, Mexiko, Neuseeland und Japan. Dabei traf er auf Freunde, aber fand sich auch in der Stille wieder.
Und die Musik spielte schneller wieder eine Rolle, als er es wohl geglaubt hatte. Denn eigentlich wollte er keine Gitarre anfassen, kaufte sich dann unterwegs nach zwei Monaten wieder eine. «Das war für mich ein total schöner Moment. Das war der Startschuss, bei dem ich gemerkt habe: Ich kann es noch, ich kann einfach noch einen Song schreiben, auch wenn ich es lange nicht mehr gemacht habe, von Anfang bis Ende, mit einem guten Text, bei dem ich wirklich mit jeder Zeile und jedem Wort zufrieden bin.»
Sein achtes Album trägt noch keinen Namen
«Hier gehör' ich hin» wartet mit Uptempo–Beats und behutsamen Gitarrenklängen auf. Das Lied handelt von der Suche nach sich selbst und dem Glück des Findens. Bald soll auch ein neues Album folgen, das aber noch unbetitelt ist. Es ist das achte des gebürtigen Münsteraners, der schon auf eine beachtliche Karriere zurückblicken kann. Mit Hits wie «An guten Tagen» und «Alles brennt» wurde er zu den bekanntesten Sängern Deutschlands. Auch seine Fernsehpräsenz, etwa in «Sing meinen Song – das Tauschkonzert» und «The Voice of Germany» trug dazu bei. Sein bislang letztes Album «Plan A» veröffentlichte er 2023.
Auf dem neuen Album seines Kumpels Max Giesinger (36) «Glück auf den Strassen», das am 26. September erschienen ist, ist Johannes Oerding ebenfalls zu hören, im Duett «Wimpernschlag».