Johannes Oerding: Sechs Fakten über den «Sing meinen Song»-Gastgeber

Ereignisreiches Sabbatjahr

2024 gönnte sich der vielbeschäftigte Musiker ein Sabbatjahr. «Ich musste einfach raus und Abstand von Termindruck, Routinen und ständiger Präsenz gewinnen», zitierte ihn sein Plattenlabel Sony Music in einer Pressemitteilung. In seiner Auszeit reiste er durch die USA, Mexiko, Neuseeland und Japan. Dabei traf er auf Freunde, aber fand sich auch in der Stille wieder. Und die Musik spielte schneller wieder eine Rolle, als er es wohl geglaubt hatte: Denn eigentlich wollte er keine Gitarre anfassen, kaufte sich dann unterwegs nach zwei Monaten wieder eine. «Das war für mich ein total schöner Moment.» Er habe gemerkt, dass er wieder einen Song schreiben könne – «von Anfang bis Ende, mit einem guten Text, bei dem ich wirklich mit jeder Zeile und jedem Wort zufrieden bin».