Johannes Strate wird die Revolverheld-Pause «sicherlich schwerfallen»

(Wann) werden Revolverheld zurückkehren?

Die Pause bedeutet allerdings auch, die Band–Routine loszulassen. «Das wird mir sicher sehr schwerfallen. Im Moment kann ich mir das noch gar nicht so richtig vorstellen», gibt er zu. Vor allem zu Beginn des neuen Jahres würde es sich sicherlich merkwürdig anfühlen. «Aber ich versuche es natürlich auch ein bisschen zu provozieren, den Leerlauf zuzulassen», ergänzt er. Die freie Zeit wolle er vor allem mit seinem Sohn verbringen. «Manchmal war es ein solider Spagat und etwas stressig», erzählt er über das Privat– und Berufsleben. «Mir hat ein bisschen Ruhe gefehlt, aber ich bin mir sicher, dass die nächstes Jahr kommt.»