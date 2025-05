John Krasinski: Gute Tipps für seinen «Sexiest Man Alive»-Nachfolger

Der Respekt, den Krasinski dem Regisseur zollt, sei so hoch, dass er quasi in jede noch so kleine Rolle für ihn geschlüpft wäre: «Ich wäre Kellner in seinem Film gewesen. Als er mich dann fragte, ob ich die Hauptrolle in dem Film mit Natalie Portman spielen wolle, war das für mich das einfachste Ja, das ich je gegeben habe.» Hoffentlich hängt nach dieser Aussage nicht der Haussegen schief – immerhin gab er Hollywood–Kollegin Emily Blunt 2010 ein ebenfalls nicht unerhebliches Jawort.