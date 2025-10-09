John Lennon: Dunkle Seiten des ewigen Ruhms

John Lennon: «Ich glaube aufrichtig an Liebe und Frieden»

Millionen von Fans haben nur die kreative, bisweilen zynische und oft lustige Seite von John Lennon kennengelernt. Kaum jemand kannte den aggressiven, übergriffigen Typen, der schon mal gewalttätig werden konnte. Er selbst sagte dem «Playboy»: «Ich war grausam zu meiner Frau und körperlich ... zu jeder Frau. Ich war ein Schläger. Ich konnte mich nicht ausdrücken und habe geschlagen. Ich habe mit Männern gekämpft und Frauen geschlagen. Deshalb rede ich immer vom Frieden, verstehen Sie? Es sind die gewalttätigsten Menschen, die sich für Liebe und Frieden einsetzen. Alles ist das Gegenteil. Aber ich glaube aufrichtig an Liebe und Frieden. Ich bin ein gewalttätiger Mann, der gelernt hat, nicht gewalttätig zu sein und der seine Gewalt bereut.»