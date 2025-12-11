Johnny Depps Comeback geht weiter: Er produziert neuen Film

Das Projekt befindet sich laut «The Hollywood Reporter» noch in einem frühen Stadium. Neben Depp sind demnach Svetlana Dali, Grace Loh sowie Stephen Deuters und Stephen Malit von IN.2 als Produzenten an Bord. Der Film entsteht in Zusammenarbeit mit Tribune Pictures. Bisher ist kein Regisseur verpflichtet worden, und auch Details zur Besetzung wurden nicht enthüllt. Ob Johnny Depp selbst eine Rolle im Film übernehmen wird, ist nicht bekannt. Bisher ist er nur als Produzent bestätigt. Der Produktionsstart für das Projekt ist für Ende 2026 angesetzt.