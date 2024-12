Johnny Depps Sohn Jack arbeitet als Barkeeper

Jack (22), der Sohn von Johnny Depp (61), scheint kein Interesse an einem Leben in der Öffentlichkeit zu haben. Wie ein Lokalbesitzer selbst im Interview mit «Daily Mail» verriet, arbeitete Depp zwei Jahre lang in einem libanesischen Restaurant namens L'Area in Paris – und zwar als Barkeeper. «Jack ist ein toller Typ. Er hält sich aus dem Rampenlicht heraus, hat aber hier hinter der Bar und in der Küche gearbeitet», schwärmte Edouard Chueke. Vor rund zwei Monaten habe der Promispross gekündigt, Chueke sei sich aber sicher, dass Depp bald zurückkomme: «Ich erwarte ihn später im nächsten Jahr wieder. Gutes Personal ist schwer zu finden.»