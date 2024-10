«Joker: Folie à Deux»: Schlechter Start - aber Lob von Coppola

So gehen Branchenkenner demnach davon aus, dass «Joker: Folie à Deux» rund 47 Millionen US–Dollar zum Auftaktwochenende einfahren wird. Das mag im ersten Moment nach einem soliden Start klingen, liegt aber mit gigantischem Abstand hinter den bisherigen Spitzenreitern des Jahres. Zum Vergleich: Der Pixar–Streifen «Alles steht Kopf 2» fuhr an seinem Startwochenende in diesem Jahr rund 154 Millionen US–Dollar ein, bei «Deadpool & Wolverine» waren es gar knapp 211 Millionen US–Dollar. Mit einem Budget von rund 200 Millionen US–Dollar war «Joker: Folie à Deux» zudem mehr als dreimal so teuer in seiner Produktion wie der gefeierte Vorgänger.