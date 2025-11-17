«Joko & Klaas gegen ProSieben» startet wieder

Erfolgreiche Premiere im letzten Jahr

Die Neujahrsgala ist für das Duo kein Neuland. Bereits am Neujahrstag 2025 wagten sich Winterscheidt und Heufer–Umlauf an eine solche Spezial–Ausgabe – und triumphierten. Am Roulettetisch setzten die beiden in einem nervenaufreibenden Finale ihre erspielten Jetons auf zwei Zahlen. Die Kugel rollte, die Spannung stieg ins Unermessliche – und tatsächlich gewannen sie. Der Lohn: Sie benannten ProSieben kurzerhand in «ProAcht» um, und der Sender trug diesen Namen eine ganze Woche lang.