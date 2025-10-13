«Joko & Klaas gegen ProSieben» tritt gegen Stefan Raab an

Schon in wenigen Wochen startet eine neue Staffel von «Joko & Klaas gegen ProSieben». Ab dem 19. November zeigt der Sender sechs neue Folgen – immer mittwochs um 20:15 Uhr. Damit tritt das Duo direkt gegen «Die Stefan Raab Show» an, die zeitgleich auf RTL ausgestrahlt wird.
Die Gegner von Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer–Umlauf (41) stehen bereits fest: Für ProSieben treten zahlreiche Prominente an – darunter die Schauspieler Matthias Schweighöfer, Nilam Farooq, Maximilian Mundt sowie Oskar und Emil Belton. Ausserdem stellen sich die Sängerinnen Alli Neumann, Kayla Shyx, Jeanette Biedermann und Musiker Michael Patrick Kelly dem Moderatoren–Duo in den Weg.
Steven Gätjen erneut als Moderator an Bord
Auch die Moderatorinnen Janin Ullmann und Viviane Geppert sind mit von der Partie. Zudem wollen Annemarie und Wayne Carpendale dem Duo das Leben schwer machen. Komplettiert wird Team ProSieben von Model Stefanie Giesinger, Podcasterin Salwa Houmsi, den Wolter–Zwillingen Dennis und Benni, Comedian Nico Stank sowie TikTokerin Frau Gretel.
Moderiert wird die Show wie gewohnt von Steven Gätjen. Gewinnen Joko und Klaas gegen ihren Arbeitgeber, erhalten sie für den Folgetag 15 Minuten Live–Sendezeit, die sie frei gestalten dürfen. In der Vergangenheit nutzten sie diesen Slot oft, um gesellschaftliche Themen in den Fokus zu rücken. Sollte jedoch ProSieben den Sieg davontragen, müssen sich die beiden Entertainer erneut in den Dienst ihres Senders stellen.