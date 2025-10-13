«Joko & Klaas gegen ProSieben» tritt gegen Stefan Raab an

Moderiert wird die Show wie gewohnt von Steven Gätjen. Gewinnen Joko und Klaas gegen ihren Arbeitgeber, erhalten sie für den Folgetag 15 Minuten Live–Sendezeit, die sie frei gestalten dürfen. In der Vergangenheit nutzten sie diesen Slot oft, um gesellschaftliche Themen in den Fokus zu rücken. Sollte jedoch ProSieben den Sieg davontragen, müssen sich die beiden Entertainer erneut in den Dienst ihres Senders stellen.