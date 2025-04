«Joko & Klaas»: Moderatoren widmen ihre 15 Live-Minuten dem Teletext

In «Joko & Klaas Live» haben Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer–Umlauf (41) am Donnerstagabend zur Primetime ihre 15 Sendeminuten zur Verfügung gestellt bekommen. Ihr Arbeitgeber hatte am vergangenen Mittwoch in der Sendung «Joko & Klaas gegen ProSieben» gegen die Moderatoren verloren und musste wie gewohnt den Sendeplatz um 20:15 Uhr räumen. So verzögerte sich auch die Ausstrahlung der neuen Folge von «Germany's next Topmodel» um 15 Minuten. Wie hat das Duo die freie Sendezeit genutzt?