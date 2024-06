Joko und Klaas: «Das Duell um die Geld» feiert ein Revival

Darum geht es bei «Das Duell um die Geld»

An dem Spieleabend, bei dem Oliver Kalkofe (58) als Moderator unterstützt hatte, traf Quiz auf Poker, Fachwissen auf Bluffen. In einem stilvollen Pokerambiente werden den prominenten Kandidaten Quizfragen gestellt, um deren richtige Antwort am Spieltisch gepokert wird. Den Kandidaten aus Film, Fernsehen und Musik lockte damals ein Jackpot in Höhe von 6.000 Euro. Es handelte sich bei dem Format um ein Spin–off aus ihrer damaligen Late–Night–Show «Circus Halligalli» (ProSieben).