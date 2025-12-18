Joko und Klaas nutzen erspielte Sendezeit nicht - das steckt dahinter

Verwirrspiel vor der Sendung

Schon im Laufe des Tages gaben die Entertainer mehrere Hinweise darauf, dass die reguläre Aktion heute nicht stattfinden werde. Auf ihrem Instagram–Account erklärten die beiden kryptisch, dass heute keine vollen 15 Minuten zu erwarten seien. «Wir brauchen nicht die ganze Zeit heute», liess Joko Winterscheidt verlauten und ergänzte: «Und je kürzer wir es heute Abend halten, desto besser für das, was dann kommt.»