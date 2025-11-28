Joko und Klaas setzen sich mit ihren 15 Sendeminuten für Hebammen ein

Hommage an einen unterschätzten Beruf

Die Kurz–Doku liess ausserdem Hebammen, eine Chefärztin und frisch gebackene Eltern zu Wort kommen. Die Botschaft: Ohne Hebammen wären viele Frauen in einer der existenziellsten Situationen ihres Lebens allein. «Geburt kann man mit nichts vergleichen. Da steht einfach die Welt still und man weiss, was Leben ist», erklärte eine Hebamme im Beitrag. Eine andere betonte: «Hebamme sein ist kein Hobby. Hebamme ist ein Beruf mit ganz hoher Qualifikation auf ganz vielen Gebieten». Nicht nur medizinisch, sondern auch sozial stehen sie den Müttern zur Seite und geben auch bei Fehlgeburten oder Totgeburten wichtige Unterstützung.