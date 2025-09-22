Jon Bon Jovi ist ein nerviger Opa

Seine Unterstützung für die frühe Heirat von Jake und der «Stranger Things»–Darstellerin begründet Bon Jovi pragmatisch: «Wir haben es gesegnet, weil wir es verstehen. Sie sind irgendwie reif für ihr Alter.» Die Tatsache, dass Millie Bobby Browns Eltern ebenfalls jung geheiratet haben und noch zusammen sind, habe ihm zusätzlich Vertrauen gegeben. «Sie und Jake verliebten sich ineinander und wir dachten nur: ‹Okay, wir unterstützen das›», erklärte der Musiker. «Und es funktioniert.»