Jörg Pilawa und Julia Klöckner: Erster offizieller Auftritt als Paar

Die Bundestagspräsidentin und der Fernsehmoderator zeigten sich dabei erstmals gemeinsam vor der politischen Prominenz der Bundesrepublik. Bundeskanzler Friedrich Merz war mit seiner Ehefrau Charlotte gekommen, Bundespräsident Frank–Walter Steinmeier mit seiner Frau Elke Büdenbender. Auch Stephan Harbarth, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, und seine Frau Juliane sowie Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlandes und Präsidentin des Bundesrates, waren unter den Gästen. Vor der Kirche posierten auch alle gemeinsam für ein Foto.