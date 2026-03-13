Jörg Schönenborn wird «Tagesthemen»-Moderator

«Grosse Bereicherung»

In einem Statement erklärt Schönenborn zu seinem Wechsel: «Das Bedürfnis nach Orientierung war bei unserem Publikum noch nie so gross wie heute.» Ihm gehe es darum, so zu berichten und zu erklären, dass sich jeder selbst ein Bild machen könne. «Deshalb bin ich dankbar für die Möglichkeit, in der neuen Rolle einen grösseren Beitrag dazu leisten zu können.» Auf den Wunsch der Intendantinnen und Intendanten der ARD hin soll er der Mitteilung zufolge die politische Berichterstattung im Ersten sowie im Onlineangebot stärken.