Josephine Martz und Bianca Hein: Die Neuen bei «Alles was zählt»

Joana stehe definitiv gerne im Mittelpunkt, «aber nicht, weil sie es so liebt oder Aufmerksamkeit braucht, sondern weil sie es nicht anders kennt», beschreibt Martz ihre Rolle. «Sie weiss, was sie will, und ist extrem selbstsicher – aber nicht auf eine arrogante Art, sondern auf eine ganz selbstverständliche.» Joana habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und sei sehr harmoniebedürftig. «Ihr Vater ist früh gestorben, und obwohl sie ein tolles, wenn auch komplexes Verhältnis zu ihrer Mutter hat, sehnt sie sich nach dem Rest ihrer Familie.» Eine besondere Bindung habe sie dabei zu ihrem Onkel Maximilian. «Er war ihre erste Bezugsperson in Essen: Zu ihm ist sie gekommen und er hat ihr die Familie vorgestellt. Ich habe das Gefühl, dass die beiden sich immer gegenseitig den Rücken freihalten werden.»