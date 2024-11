Josh Brolin kaut rund um die Uhr auf Nikotinbeuteln herum

Nikotinbeutel sind kleine, tabakfreie Beutelchen gefüllt mit nikotinhaltigen Erzeugnissen. Man klemmt sie beispielsweise unter die Ober– oder Unterlippe, wo das Nikotin über die Mundschleimhaut in den Kreislauf gelangt. Bei Brolin offenbar rund um die Uhr: «Meine Frau hört das mitten in der Nacht», sagte Brolin in dem Podcast und ahmte seine Kaugeräusche nach. «Ich weiss nicht einmal, dass ich es tue, ich schlafe. Ich habe einen Beutel in meiner Lippe und, ich werde nicht lügen, das 24 Stunden am Tag.»