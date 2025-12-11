Josh O'Connor: Von Prinz Charles zum Hollywood-Liebling - und 007?

Im Film «Rebuilding» spielt er einen Cowboy, dessen Ranch durch Waldbrände zerstört wird, und der in einem Auffanglager landet. Neben Paul Mescal stand er zudem für das historische, romantische Drama «The History of Sound» vor der Kamera. Im Spielfilm «The Mastermind», in dem es um einen Kunstraub geht, besetzt Josh O‹Connor eine der Hauptrollen. Und in «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» (ab 12.12. bei Netflix) gibt er einen jungen, gutmütigen Priester, der unter Mordverdacht gerät. Selbst sein Co–Star, Ex–James–Bond Daniel Craig (57), verblasst dabei fast neben O›Connor.