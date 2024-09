Joshua Jackson teilt bewegenden Moment mit seiner Tochter

Der Schauspieler berichtet nebst einem Foto, das ihn lächelnd mit bunter Perlenkette zeigt, von einem Erlebnis mit seiner vierjährigen Tochter. «Ich wollte die Geschichte zu diesem Foto teilen», schreibt er. «Heute Morgen nach dem Frühstück habe ich meiner Tochter gesagt, dass ich etwas Gartenarbeit machen werde. Sie fragte, ob sie mit mir kommen könne, was ich natürlich bejahte. [...] Wir wollten gerade rausgehen, als sie sagte: ‹Papa, ich möchte lieber drinnen spielen›». Also liess Jackson die Kleine bei ihrer Oma und ging allein in den Garten.