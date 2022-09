Juan Carlos I. kommt zur Beerdigung von Queen Elizabeth II.

Juan Carlos I. lebt im Exil in Abu Dhabi

Obwohl alle Ermittlungen zu seinen Finanzen inzwischen eingestellt sind und keine Anklage erhoben wurde, lebt Juan Carlos I. weiterhin im Exil in Abu Dhabi. Im März 2022 bestätigte er, dass er in den Vereinigten Arabischen Emiraten bleibe. Er habe beschlossen, «dauerhaft» dort zu wohnen, werde aber «häufig» nach Spanien reisen, wie «El Pais» einen Brief von Juan Carlos I. an seinen Sohn Felipe VI. zitierte.