Jude Law: Diese Karriere-Entscheidung bereut er am meisten

Vom verbitterten Astronauten zum paranoiden König

Seinen internationalen Durchbruch feierte Jude Law 1997 mit «Gattaca». In dem dystopischen Sci–Fi–Film verkörpert er an der Seite von Ethan Hawke (53) einen genetisch optimierten Mann, der jedoch aufgrund eines Unfalls an den Rollstuhl gefesselt ist und daher seinen Traum von einer Reise ins All begraben musste. Mit Filmen wie «Der talentierte Mr. Ripley» (1999) oder «Unterwegs nach Cold Mountain» (2003) erarbeitete er sich in der Folgezeit – ob nun gewollt oder nicht – zunehmend den Ruf als charmantes Schmachtobjekt.