Judo-Europameisterin Alina Böhm ziert die neue «Playboy»-Ausgabe

Tough und verletzlich zugleich – so präsentiert sich die zweifache Judo–Europameisterin Alina Böhm (26) in der neuen Ausgabe des «Playboy» (ab 5. Juni). Mit ihren Aktfotos will die 26–Jährige eigener Aussage nach verdeutlichen, «dass sich Stärke und Weiblichkeit nicht gegenseitig ausschliessen» und sie auf der Matte «ein absolutes Biest», zugleich auch aber auch «sinnlich und feminin» sein kann.