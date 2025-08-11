Julia Klöckner und Jörg Pilawa sollen ein Paar sein

Freunde sollen Klöckner und Pilawa vorgestellt haben

Jörg Pilawa, bekannt aus zahlreichen Quizformaten, soll die frühere Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft laut dpa–Informationen in deren Heimatort Guldental bei einem Fest kennengelernt haben. Demnach hätte Freunde die beiden einander vorgestellt. Im Landkreis Bad Kreuznach in der Rheinland–Pfalz seien die beiden des Öfteren unterwegs. Auch ihre Familien sollen sich bereits kennen.