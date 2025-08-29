Julia Roberts begeistert mit breitem «Pretty Woman»-Lächeln in Venedig

Zugleich gab die Schauspielerin vor der versammelten Presse an, etwas mit ihrem unfassbar eng getaktetem Terminkalender bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig zu hadern. Kaum zu glauben, aber für Roberts ist die Erfahrung in der Tat neu – noch nie war sie bei diesem weltberühmten Filmfest vertreten. Zeit für dringend nachzuholendes Sightseeing habe sie bislang aber noch nicht gefunden: Doch schon die blosse Anwesenheit am Lido sei für sie «ein wahr gewordener Traum».