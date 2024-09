Julia Roberts bekommt Ehren-César für ihr Lebenswerk verliehen

Zur Begründung dieser Wahl heisst es unter anderem: «Internationale Anerkennung erlangte sie 1990 mit der Rolle der Vivian Ward in ‹Pretty Woman›. Dieser Kultfilm unter der Regie von Garry Marshall liess sie in den Rang eines globalen Superstars aufsteigen. An der Seite von Richard Gere gelang es ihr mit ihrem strahlenden Lächeln und ihrer Darbietung die Herzen der Menschen zu erobern.» In zahlreichen weiteren Werken, von Komödien über Dramen wie «Erin Brockovich», für den Roberts einen Oscar erhielt, sei ihr das ebenfalls gelungen.