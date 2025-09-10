Julia Roberts: Seltener gemeinsamer Auftritt mit ihrer Nichte Emma

Letzter Duo–Auftritt 2012

Emma ist die Tochter von Julias älterem Bruder, Eric Roberts (69) und dessen Ex–Frau Kelly Cunningham. Das Paar liess sich scheiden, als Emma gerade einmal sieben Monate alt war. Der letzte gemeinsame Auftritt der Roberts–Frauen liegt schon viele Jahre zurück: Laut «Us Weekly» besuchten sie zuletzt 2012 zusammen die Premiere von «Jesus Henry Christ» in Los Angeles. Julia und ihre Schwester Lisa Roberts Gillian waren Produzenten des Films.