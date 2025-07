Ehrung für «Narcos»-Star

Juliette Binoche überrascht Wagner Moura mit verspätetem Preis

Bei den Filmfestspielen in Cannes konnte Wagner Moura den Preis für seine Rolle in «The Secret Agent» nicht abholen. Jury–Präsidentin Juliette Binoche überraschte ihn nun mit der Trophäe. So reagierte der «Narcos»–Star.